جدول التقويم الدراسي 1443 السعودية الجديد وزارة التعليم السعودية تضع ثلاث فصول دراسية

وضعت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1443 السعودية الجديد، حيث جاء بنظام ثلاث فصول دراسية للعام الدراسي المقبل، الذي ينطلق بداية الدراسة في الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم 28/ 8/ 2021 م، الموافق 21/ 1/ 1443 هـ، وهو موعد الدخول المدرسي لعام 1443 في جميع المراحل الدراسية بالمملكة، ونقدم لكم في موقع ثقفني تفاصيل الجدول الزمني للعام الدراسي، وبيان بدء مواعيد الفصول الدراسية الثلاثة، حيث أكدت الوزارة أن هذا النظام هو نظام واعد منافس عالميا.

جدول التقويم الدراسي 1443 السعودية

وضعت وزارة التعليم السعودية بالمملكة العربية السعودية نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التقويم الدراسي الجديد 1443 – 2022، والذي جاء نحو رؤية المملكة لتطوير التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية، في ظل كورونا والتعليم عن بعد، حيث قسمت العام الدراسي إلى ثلاث فصول، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات لمواكبة القرن 21، وإليكم بيان كام جدول العام الدراسي 1443 في السعودية:

بداية الفصل الدراسي الأول: 21/ 1/ 1443 هـ – 29/ 8/ 2021 م.

الإجازة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني: 15/ 2/ 1443 هـ – 22/ 9/ 2021 م.

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 11/ 3/ 1443 هـ- 17/ 10/ 2021 م.

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 29/ 3/ 1443 هـ- 4/ 11/ 2021 م.

بداية اجازة الفصل الدراسي الأول: 20/ 4/ 1443 هـ- 25/ 11/ 2021 م.

بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني: تبدأ بتاريخ 1/ 5/ 1443 هـ – 5/ 12/ 2021 م

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 15/ 5/ 1443 هـ- 19/ 12/ 2021 م

موعد اجازة منتصف الفصل الثاني الدراسي: 3/ 6/ 1443 هـ- 6/ 1/ 2022م.

بداية الدراسة النصف الثاني للفصل الدراسي الثاني: يبدأ في 13/ 6/ 1443 هـ- 16/ 1/ 2022 م.

اجازة نهاية أسبوع : 1/ 7/ 1443 هـ- 1/ 2/ 2022 م

إجازة مقررة نهاية أسبوع مطولة: 22/ 7/ 1443 هـ- 23/ 1022021 م

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني: 7/ 8/ 1442 هـ- 10/ 3/ 2022 م.

بدابة الدراسة الفصل الدراسي الثالث: 17/ 8/ 1442 هـ- 20/ 3/ 2022 م.

اجازة عيد الفطر المبارك: 24/ 9/ 1443 هـ- 25/ 4/ 2022 م.

استئناف الدراسة : 7/ 10/ 1443 هـ – 8/ 5/ 2022

اجازة نهاية أسبوع : 24/ 10/ 1443 هـ- 25/ 5/ 2022م

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة: 16/ 11/ 1443 هـ- 15/ 6/ 2022م

اجازة نهاية العام الدراسي: تنطلق بتاريخ 1/ 12/ 1443 هـ – 30 /6/ 2022 م

الفصول الدراسية الثلاثة

من متابعة موقع وزارة التعليم السعودية وضعت تاريخ دخول المدرسة، وهذا الفيديو يشرح التقويم الدراسي الجديد 1443، حيث تجد تفاصيل نظام الثلاث فصول دراسية للعام الدراسي

نظام يقوم على نظام الفصول الدراسية الثلاثة

يمنح الطلاب والطالبات الفرصة لتحسين أدائهم

يعزز قدرات الطلبة والطالبات ومهاراتهم

يعمل على كسر الجمود، ويعمل على القضاء على الممل

يساهم في معالجة الفجوة التعليمية أثناء الرحلة التعليمية

قدمنا لكم جدول التقويم الدراسي 1443 السعودية الجديد والذي يتخلله من نظام جديد الدراسة بنظام الثلاث فصول الدراسية، حيث ينطلق العام الدراسي من تاريخ 29/ 8/ 2021 م وينتهي بتاريخ 30/ 6/ 2022 م.