الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي

دوت الخليج :- أعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، وصول 1.4 مليون جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا خلال شهر أيار/مايو، وتوقع وصول 1.6 مليون جرعة الشهر الحالي، و1.6 مليون الشهر المقبل.
وتحدث : عن توقع وصول 129 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا مصدرها (آر-فارم) الأسبوع المقبل، عدا عن وصول 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا فجر الخميس عبر مرفق كوفاكس، وستخصص الدفعتين للجرعات الثانية لمن تلقوا أسترازينيكا كجرعة أولى ، وفق المملكة .
واعتبر أن الكميات التي ستصل من اللقاح كميات جيدة وكافية للوصول إلى الحد المطلوب وهو التطعيم بـ 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو.
وأُعطي 1.62 مليون كجرعة أولى وحوالي 550 ألف كجرعة ثانية، في الأردن وفق البلبيسي.
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