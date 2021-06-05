بعد بتر قدمه.. أول رسالة لشريف دسوقي من داخل المستشفى

وجه الفنان المصري، شريف دسوقي، رسالة إلى محبيه الذين يحاولون الاطمئان على صحته، بعد التدهور الذي طرأ عليها مؤخرا.

وكتب دسوقي على صفحته بموقع "فيسبوك" : "انا فرحان جدا بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسايل اللي اتبعت على الصفحة، في أسبوع واحد اكتر من 10000رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتي".

وتابع: "انا بحبكوا جدآ واسف مرة تانية لو اتأخرت في الرد على حد".

وكتب شريف دسوقي رسالته إلى جمهوره، عصر الجمعة، وكان سبق ذلك بنشر صورتين له داخل المستشفى في الأول من يونيو الجاري.

وظهر دسوقي مع طفل ورجل وهو على سرير المستشفى، ويبدو أنهما من أقاربه، واكتفى بالقول: "الحمد لله".

وأصبح الفنان المصري محط اهتمام وسائل الإعلام وشبكات التواصل، بعدما أجريت له عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه في أواخر مايو الماضي.

ولقي دسوقي دعما ومساندة من نجوم الفن في مصر، كما عبر كثيرون عن تعاطفه إزاء المحنة التي يمر بها.

وأمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعلاج الفنان دسوقي وصرف معاش له.

ووجه زكي خلال حديث سابق مع "دوت الخليج" رسالة شكر لكل فناني الإسكندرية: "وقفوا بجنبه ولم يتركوه لحظة، لابد أن نشكرهم على جهدهم خلال الساعات الأخيرة، فالفنانين دومًا عونًا لبعضهم البعض".

واشتهر شريف دسوقي بدوره في مسلسل "بـ100 وش" في دور سباعي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة يحيى الفخراني.