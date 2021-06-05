وفاة شخص بحادث على مسار قطار الحرمين بمكة

أدى حادث اصطدام لقطار الحرمين في مكة المكرمة، صباح السبت، لوفاة شخص كان متواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي للقطار.

وأكدت شركة المشاريع السعودية الإسبانية المشغلة لقطار الحرمين السريع، خبر وفاة رجل، بسبب وجوده على مسار القطار.

وقالت الشركة في بيان إن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة صباح السبت، بسبب وجود شخص بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بعد 4 كيلومترات من محطة مكة المكرمة.

وأكدت الشركة على أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي، وخطورة الاقتراب منه، لضمان سلامة الجميع وتجنب تكرار هذه الحوادث مستقبلا.

وتأخرت بعض الرحلات صباح السبت، بسبب الحادث، ولكنها عادت واستؤنفت بشكل طبيعي لاحقا.