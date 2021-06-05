ولى عهد أبوظبى يستقبل المنفى ويبحثان تطورات العملية السياسية فى ليبيا

وفى قصر الشاطئ بأبوظبى، رحب ولى عهد أبوظبى بالدكتور محمد المنفى الذى يزور الإمارات، متمنيًا له التوفيق مع إخوانه فى المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية، فى قيادة بلادهم إلى بر الأمان، ونقل إليه تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته لليبيا وشعبها، السلام والاستقرار.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين الإمارات وليبيا وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات العملية السياسية فى ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، إلى جانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استعداد الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار الذى يتطلع إليه الشعب الليبى.
ومن جانبه، شكر الدكتور محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى فى ليبيا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف الإمارات الإيجابية فى دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها فى المحافل الدولية.
كما أعرب المنفى عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
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