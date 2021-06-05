عبير موسى تعلن اعتصامًا مفتوحًا للدستورى الحر حتى تحرير تونس من الإخوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيس الحزب الدستورى الحر فى تونس والنائبة البرلمانية، عبير موسى، اليوم السبت، بدء اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان التونسى من سيطرة الإخوان وحزب النهضة برئاسة راشد الغنوشى.





وفى كلمتها خلال مسيرة التونسيين اليوم ضد الإخوان وسيطرة حزب النهضة على مفاصل البرلمان التونسى، تذكرت عبير موسى والدها الذى كان ضابطًا للشرطة، ووجهت حديثها لعناصر الشرطة المحيطة بالتظاهرة، مناشدة إياهم بالوقوف إلى جانب تونس وعدم الاعتداء على أى تونسى لحساب حكومة الإخوان، مؤكدة أن تونس باقية والإخوان راحلون.

وطالبت رئيسة الحزب الدستورى الحر بتحرير البرلمان التونسى من سيطرة الإخوان، مؤكدة أنهم لن يرحلوا حتى تحرير البرلمان من سطوة الإخوان، وأنه واجب على كل تونسى الانخراط فى تحرير البلاد من الإخوان.

وقالت عبير موسى نطالب بدولة تونسية حرة ذات سيادة مستقلة، مطالبة بإسقاط راشد الغنوشى من رئاسة البرلمان، وتراجع حكومة هشام المشيشى عن رفع الأسعار.

فيما شهد محيط البرلمان التونسى تشديدات أمنية مكثفة، لمنع وصول المتظاهرين للمقر، بينما استمرت محاولات المتظاهرين للاقتراب من مقر البرلمان للتعبير عن احتجاجاتهم.