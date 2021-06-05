الرمز البريدي الدمام في كافة المناطق 1443

الرمز البريدي يختلف من المنطقة إلى المنطقة الأخرى، وفي المملكة العربية السعودية تعتبر الدمام هي واحدة من أكثر المناطق الحيوية في السعودية وأهم المدن في المنطقة الشرقية وعلى ساحل الخليج العربي، في السياق التالي نعرض الرمز البريدي الدمام في كافة المناطق بالسعودية.

الرمز البريدي الدمام

تتميز الدمام بوجودها على ساحل الخليج العربي، وتتميز بالشوارع والأحياء المتعددة بالمدينة وهي من أبرز المدن بالمملكة المحتواة على النفط بكمية كبيرة، وهي مدينة تطل على الشمال والشرق والجنوب، كما تضم الهيئات الإدارية المتعددة، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية.

أما عن الرمز البريدي لمناطق الدمام فهي على النحو التالي:

رمز القطيف البريدي 31911

منطقة الخفجي الرمز البريدي لها 31971

الجبيل رمزها البريدي 31951

رأس التنورة رمزها البريدي 31941

الخبر رمزها البريدي 31952

بقيق رمزها البريدي 31992

قرية العليا رمزها البريدي 31912

حفر الباطن رمزها البريدي 31991

النعيرية رمزها البريدي 31982

الظهران رمزها البريدي 31932

الرمز البريدي مدينة القطيف

يمكن استخدام الرمز البريدي في الكثير من المعاملات المختلفة، ولكل منطقة رمز بريدي خاص بها، وفيما يلي نوضح الرمز البريدي لمناطق مدينة القطيف بالسعودية:

محافظة القطيف رمزها البريدي 31911

منطقة سيهات رمزها البريدي 32431

صفوى رمزها البريد 31921

منطقة الخويلدية رمزها البريدي 32653

منطقة الزور رمزها البريدي 32621

سنابس رمزها البريدي 32621

منطقة عنك رمزها البريدي 32455

الخبر العقربية رمزها البريدي 34218.

منطقة الخبر الشمالية رمزها البريدي 34215.

الخبر حي العليا الرمز البريدي لها 34411.

مدينة الخبر الرمز البريدي لها هو: 34421.

الرمز البريدي لمنطقة الخبر حي الجسر هو: 34227.

رمز البريد لمنطقة الخبر حي الخزامى هو: 34234.

منطقة الخبر الشمالية رمزها البريدي 34414.

رمز البريد لمنطقة الخبر العليا: 34226.

منطقة الخبر الراكه الرمز البريدي لها هو: 34233.

الخبر حي الثقبة رمزها البريدي 34235.

اسكان الخبر: 34422.

الخبر الخزامى: 34236.

الرمز البريدي لمنطقة الخبر حي الروابي 34412.

منطقة العزيزية الخبر الرمز البريدي لها: 34423.

الرمز البريدي لمنطقة الخبر الجنوبية هو: 34217.

رمز البريد لمنطقة الخبر الثقبة هو: 34219.

رمز منطقة الخبر البريدي