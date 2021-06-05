الرمز البريدي الدمام في كافة المناطق 1443

الرمز البريدي يختلف من المنطقة إلى المنطقة الأخرى، وفي المملكة العربية السعودية تعتبر الدمام هي واحدة من أكثر المناطق الحيوية في السعودية وأهم المدن في المنطقة الشرقية وعلى ساحل الخليج العربي، في السياق التالي نعرض الرمز البريدي الدمام في كافة المناطق بالسعودية.الرمز البريدي الدمام
تتميز الدمام بوجودها على ساحل الخليج العربي، وتتميز بالشوارع والأحياء المتعددة بالمدينة وهي من أبرز المدن بالمملكة المحتواة على النفط بكمية كبيرة، وهي مدينة تطل على الشمال والشرق والجنوب، كما تضم الهيئات الإدارية المتعددة، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية.
أما عن الرمز البريدي لمناطق الدمام فهي على النحو التالي:
- رمز القطيف البريدي 31911
- منطقة الخفجي الرمز البريدي لها 31971
- الجبيل رمزها البريدي 31951
- رأس التنورة رمزها البريدي 31941
- الخبر رمزها البريدي 31952
- بقيق رمزها البريدي 31992
- قرية العليا رمزها البريدي 31912
- حفر الباطن رمزها البريدي 31991
- النعيرية رمزها البريدي 31982
- الظهران رمزها البريدي 31932
الرمز البريدي مدينة القطيف
يمكن استخدام الرمز البريدي في الكثير من المعاملات المختلفة، ولكل منطقة رمز بريدي خاص بها، وفيما يلي نوضح الرمز البريدي لمناطق مدينة القطيف بالسعودية:
- محافظة القطيف رمزها البريدي 31911
- منطقة سيهات رمزها البريدي 32431
- صفوى رمزها البريد 31921
- منطقة الخويلدية رمزها البريدي 32653
- منطقة الزور رمزها البريدي 32621
- سنابس رمزها البريدي 32621
- منطقة عنك رمزها البريدي 32455
- الخبر العقربية رمزها البريدي 34218.
- منطقة الخبر الشمالية رمزها البريدي 34215.
- الخبر حي العليا الرمز البريدي لها 34411.
- مدينة الخبر الرمز البريدي لها هو: 34421.
- الرمز البريدي لمنطقة الخبر حي الجسر هو: 34227.
- رمز البريد لمنطقة الخبر حي الخزامى هو: 34234.
- منطقة الخبر الشمالية رمزها البريدي 34414.
- رمز البريد لمنطقة الخبر العليا: 34226.
- منطقة الخبر الراكه الرمز البريدي لها هو: 34233.
- الخبر حي الثقبة رمزها البريدي 34235.
- اسكان الخبر: 34422.
- الخبر الخزامى: 34236.
- الرمز البريدي لمنطقة الخبر حي الروابي 34412.
- منطقة العزيزية الخبر الرمز البريدي لها: 34423.
- الرمز البريدي لمنطقة الخبر الجنوبية هو: 34217.
- رمز البريد لمنطقة الخبر الثقبة هو: 34219.
الوسوم
الرمز البريدي يختلف من المنطقة إلى المنطقة الأخرى، وفي المملكة العربية السعودية تعتبر الدمام هي واحدة من أكثر المناطق الحيوية في السعودية وأهم المدن في المنطقة الشرقية وعلى ساحل الخليج العربي، في السياق التالي نعرض الرمز البريدي الدمام في كافة المناطق بالسعودية.الرمز البريدي الدمام
تتميز الدمام بوجودها على ساحل الخليج العربي، وتتميز بالشوارع والأحياء المتعددة بالمدينة وهي من أبرز المدن بالمملكة المحتواة على النفط بكمية كبيرة، وهي مدينة تطل على الشمال والشرق والجنوب، كما تضم الهيئات الإدارية المتعددة، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية.
أما عن الرمز البريدي لمناطق الدمام فهي على النحو التالي:
- رمز القطيف البريدي 31911
- منطقة الخفجي الرمز البريدي لها 31971
- الجبيل رمزها البريدي 31951
- رأس التنورة رمزها البريدي 31941
- الخبر رمزها البريدي 31952
- بقيق رمزها البريدي 31992
- قرية العليا رمزها البريدي 31912
- حفر الباطن رمزها البريدي 31991
- النعيرية رمزها البريدي 31982
- الظهران رمزها البريدي 31932
الرمز البريدي مدينة القطيف
يمكن استخدام الرمز البريدي في الكثير من المعاملات المختلفة، ولكل منطقة رمز بريدي خاص بها، وفيما يلي نوضح الرمز البريدي لمناطق مدينة القطيف بالسعودية:
- محافظة القطيف رمزها البريدي 31911
- منطقة سيهات رمزها البريدي 32431
- صفوى رمزها البريد 31921
- منطقة الخويلدية رمزها البريدي 32653
- منطقة الزور رمزها البريدي 32621
- سنابس رمزها البريدي 32621
- منطقة عنك رمزها البريدي 32455
- الخبر العقربية رمزها البريدي 34218.
- منطقة الخبر الشمالية رمزها البريدي 34215.
- الخبر حي العليا الرمز البريدي لها 34411.
- مدينة الخبر الرمز البريدي لها هو: 34421.
- الرمز البريدي لمنطقة الخبر حي الجسر هو: 34227.
- رمز البريد لمنطقة الخبر حي الخزامى هو: 34234.
- منطقة الخبر الشمالية رمزها البريدي 34414.
- رمز البريد لمنطقة الخبر العليا: 34226.
- منطقة الخبر الراكه الرمز البريدي لها هو: 34233.
- الخبر حي الثقبة رمزها البريدي 34235.
- اسكان الخبر: 34422.
- الخبر الخزامى: 34236.
- الرمز البريدي لمنطقة الخبر حي الروابي 34412.
- منطقة العزيزية الخبر الرمز البريدي لها: 34423.
- الرمز البريدي لمنطقة الخبر الجنوبية هو: 34217.
- رمز البريد لمنطقة الخبر الثقبة هو: 34219.
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