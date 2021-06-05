جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 شعبتي علمي وأدبي من وزارة التربية والتعليم

في بيان جديد اطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بقيادة الدكتور طارق شوقي حول جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 الذي ينتظره الطلاب منذ فترة طويلة عقب العديد من القرارات الجديدة، التي قامت الوزارة بالاعلان عنها بخصوص أداء اختبارات الثانوية العامة، بنظام اختبارات جديد يتيح للوزارة تنفيذ الخطة التطورية التي تسعي إلي تحقيقها للنهوض بمنظومة التعليم المصري، وذلك باستخدام جميع التقنيات الحديثة، وعليه فقد تم الإعلان في البيان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

من القرارات الجديدة التي طبقتها وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة 2021، هو أن يكون الامتحانات بنظام الامتحان الإلكتروني بابل شيت، من خلال استخدام التابلت الذي اتاحته الوزاره إلي جميع الطلاب وقامت بتسليمه اليهم، حيث يتم تصحيح ورصد أجابات الطلاب من الكمبيوتر، بدون تدخل من العنصر البشري، أما في حالة حدوث أى أعطال فنية، فقد أكدت الوزاره على توافر ورقة أسئلة مطبوعة ليقوم الطلاب بالحل من خلالها منعاً لأي تعطيل، مع العلم أن الوزارة تقوم بكافه الجهود الرئيسية لمنع حدوث أى أعطال في الامتحان الالكتروني أو انقطاع التيار الكهربائي.

جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي 2021

بذلت وزارة التربية والتعليم جهد كبير من أجل تجهيز امتحانات الثانوية العامة بشكل لا يحتمل الخطأ، وبعناية كبيرة، وذلك من خلال جعل الأسئلة من نوعية الاختيار المتعدد (MCQ)، والتي تقيس فهم الطالب كبديل عن الحفظ والتلقين المتبع من قبل الطلاب في السنوات الماضية، إلي جانب ذلك يتم تسليم الطلاب ورقة اضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات، وقد أعلنت الوزارة عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي علي أن تكون بالشكل التالي في الصور.

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين 2021

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول للمكفوفين وجاء علي النحو التالي.