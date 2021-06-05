انتبه واتساب وتحذير لمستخدميه من خطأ كارثي وتجريب ميزة جديدة انتظرناها طويلاً

فقد حذر تطبيق “واتساب”، مستخدميه من خطأ يرتكبه البعض في غفلة منهم يؤدي إلى إغلاق حساباتهم الشخصية على الفور عند فعلها، ومن خلال مقالنا هذا نعرض لكم كيفية تفادي اغلاق حسابك الشخصي من الاستخدام الخاطئ للتطبيق والذي يفقدهم حساباتهم فورًا، فحرصا من شركة الواتساب قام خبراء تطبيق واتساب يحذر مستخدميه من خطأ كارثي واعلنوا عن تجنب بعض الاستخدامات على التطبيق.

واتساب يحذر مستخدميه من غلق حساباتهم في الحالات التالية:

ورصد التطبيق خطأ يفعله بعض المستخدمين، محذرًا من تكرار فعله منوهًا عنه في مقالنا التالي بالتفصيل: يعتبر عدم النشاط على التطبيق لمدة 120 يومًا، خطأ فادحًا يعرض حسابك الخاص للإغلاق التام، حيث يلجأ التطبيق لحذف حسابات مستخدميه بعد 120 يومًا من عدم النشاط، ويعني هذا أنك بحاجة إلى إنشاء الحساب مرة أخرى باستخدام رقم هاتفك وستتم إزالة جميع معلوماتك من خوادم تطبيق المراسلة الفورية الشهير، وأوضح التطبيق أن حذف الحساب بعد مرور 120 يومًا من عدم النشاط جاء بهدف الحفاظ على الخصوصية والأمان لحسابات واتساب، حيث يتم استخدام موفري خدمات الهاتف المحمول لإعادة استخدام أرقام الهواتف، لذلك من المحتمل أن يكون مستخدم آخر يستخدم حساب واتساب المرتبط برقم هاتفك الجديد.

عدم النشاط لمدة 45 يومًا بشروط:

ولتجنب غلق حسابك نهائيا يمكنك ترك حسابك في التطبيق 45 يومًا دون نشاط شريطة الدخول على حسابك قبل اليوم الـ 120 يومًا، ومن ثم ترك حسابك مرة أخرى دون نشاط.

خطوات يلزمك اتباعها حال غلق حسابك:

نذكر من خلال هذا المقال إنه بعد التحديثات الأخيرة التي حدثت في تطبيق الواتساب من المعتقد أن الحسابات التي ترفض التحديث سوف يتم إغلاقها، وذلك من خلال حذف المستخدم من جميع المجموعات التي تتعلق به وجزءً منها، لكن في كلتا الحالتين، عندما يحذف التطبيق حسابك، يمكنك تسجيل حساب جديد باستخدام نفس رقم الهاتف، وإذا لم تقم بإلغاء تثبيت التطبيق فستجد كل المحتوى الخاص بك هناك، ولتجنب غلق حسابك عليك تنشيطه قبل المدة المذكورة والدخول عليه ولو مرة واحدة

واتساب تجرب خاصية جديدة انتظرها الملايين:

تعمل شركة واتساب على خاصية جديدة وأصبح على خبراء واتساب تطوير التطبيق وإضافة ميزات جديدة كي يتصدر التطبيق وينافس بشدة التطبيقات الأخرى، ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق، ووفقا لبعض المواقع المتخصصة فقد أعلنت أن التطبيق سيفتح خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد، كما ستتيح الخاصية نقل جميع المحادثات، وعدم فقدان الرسائل السابقة، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم. وقال التقرير إن الخاصية جديدة في فترة التجارب حاليا، وقد تبدأ الشركة بتطبيقها في القريب العاجل، كما وضح التقرير إن استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، لن يحتاج قريبا للارتباط بالإنترنت، وسيعمل من دون الإنترنت، جميع هذه الخصائص ستحدث تغييرا كبيرا في تجربة المستخدم، وستفتح أبوابا جديدة لزيادة تطبيق الدردشة الأول في العالم.