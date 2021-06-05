“رسميا” نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الجدول النهائي للشعبة العلمية والأدبية

نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، أعلن السيد وزير التربية والتعليم الفني في مصر م/ طارق شوقي عن الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة المصرية، وقد زاد البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نزوله وزاد البحث عن الجدول، حيث تعتبر مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التي تحدد مصير الطلاب في مصر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على الجدول النهائي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي في مؤتمر وزارة التربية والتعليم اليوم عن الجدول النهائي للامتحانات، التي كان ينتظرها ملايين الأشخاص في مصر وخاصة أهالي الطلاب والطلاب في مرحلة الثانوية العامة 2021 هذا العام، وقد تم الإعلان عن أن الامتحانات ستبدأ في اليوم العاشر من يوليو، وسيتخللها اجازة عيد الفطر المبارك.

وقد وجه السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة تسهيل اجراءات الاختبارات على الطلاب، وهذا عن طريق جعل الاختبارات في هيئة ورقية بديلة للإلكترونية يمكن للطالب الاختيار بينهما كبديلين متاحين أمام الطالب، وهذا بعد تخوف الطلاب وأولياء الأمور من أداء الاختبار بشكل إلكتروني وعدم وجود بديل ورقي، وهذا تحسبا لمواجهة أي مشكلة فنية.

موعد اختبارات الثانوية العامة 2021

وستبدأ امتحانات الثانوية العامة المصرية لعام 2021 لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة بدءا من يوم السبت 10/7/2021، أما بالنسبة لشعبة الأدبي فستبدأ الاختبارات لهم من يوم الاحد 11/7/2021، وستنتهي الاختبارات للشعبتي العلمي علوم وعلمي رياضة في يوم الاثنين الموافق 2/8/2021، وستنتهي بالنسبة لأدبي يوم الخميس 29/7/2021.

اجازة عيد الاضحى

وسيتخلل الاختبارات اجازة عيد الاضحى المبارك، حيث يوجد فاصل 4 أيام اجازة لعيد الاضحى للطلاب بين الاختبارات كما هو موضح في الجدول، وهذا بدءا من يوم 19/7/2021 حتى يوم 23/7/2021، وهو ما سيكون جيدا بالنسبة للطلاب في مراجعة المادة التي تلي الاجازة.

هذا كان مقالنا عن جدول الامتحانات بالنسبة لثانوية عامة 2021، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وأن يقر الله أعينهم ويعينهم على المراجعة والمذاكرة، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تقديم رياض الاطفال 2021 وطريقة التقديم، فتابعوا معنا.