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مصرع 9 أشخاص وفقدان آخر جراء عاصفة ضربت الفلبين

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وفقد آخر من جراء عاصفة تشوي التي ضربت الفلبين منذ أيام. مصرع 9 أشخاص وفقدان آخر جراء عاصفة ضربت الفلبينلقي تسعة أشخاص مصرعهم وفقد آخر من جراء عاصفة تشوي التي ضربت الفلبين منذ أيام. ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا )عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين قوله: إن العاصفة أثرت على نحو 94 ألف شخص في تسع مناطق بجزيرة لوزون الرئيسة كما تسببت بأضرار تجاوزت ملايين الدولارات في قطاع الزراعة إضافة إلى البنية التحتية. وتقع الفلبين في منطقة “حزام النار” بالمحيط الهادئ حيث تنشط الزلازل والبراكين وتكثر الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير.

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