نجوم بلجيكا يرفضون تطعيم لقاح كورونا قبل يورو 2020

طلبت الحكومة البلجيكية من لاعبي منتخب بلادها، المقبل على بطولة أمم أوروبا، تلقي لقاحات فيروس كورونا، لكن عددا من اللاعبين رفضوا ذلك.
ووفقا لمصادر محلية في بلجيكا، رفض عدد من لاعبي منتخب بلجيكا لكرة القدم، تلقي لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا.
وتفتتح بلجيكا بطولة كأس أمم أوروبا بمواجهة المنتخب الروسي، في سان بطرسبرغ، السبت المقبل.
ووفقا لصحيفة "إتش إل إن" البلجيكية، رفض عدد من نجوم بلجيكا، ومن بينهم توبي ألديرفيريلد وتيموثي كاستاني وتيبو كورتوا، تلقي اللقاح.
ووفقا للصحيفة، فأن سبب الرفض جاء بسبب مخاوف من مضاعفات صحية، وهبوط في مستوى اللاعبين، قد يسببه اللقاح، خلال البطولة.
ووفقا لمدرب المنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيز، فأن معظم لاعبي الفريق حاصلين على اللقاح، لكنه يحترم كل من رفض ذلك.
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