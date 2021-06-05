اليابان تستعد لتلقيح مواطنيها فى الخارج ضد كورونا أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية عبر موقعها الإلكترونى، إن الحكومة تخطط لتلقيح هؤلاء الأفراد مجانًا فى مطار هانيدا بطوكيو ومطار ناريتا الدولى فى محافظة تشيبا عند عودتهم إلى البلاد.

وأضاف أن الحكومة اليابانية تخطط لبدء تطعيم المواطنين الذين يعيشون فى الخارج بعد إحراز مزيد من التقدم فى حملة التلقيح للسكان فى الداخل.

وتأتى هذه الخطوة استجابةً لطلبات المواطنين بالخارج المهتمين بسلامة اللقاحات المعتمدة من الدول التى يعيشون فيها.

وكان وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى قد أعلن للبرلمان، فى أبريل الماضى، أن الحكومة ستساعد المقيمين بالخارج على التطعيم، موضحا أنها أنشأت مكتبًا يضم حوالى 10 موظفين لإجراء الاستعدادات، بما فى ذلك إجراء دراسة مسحية للطلب على مثل هذه اللقاحات.