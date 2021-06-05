بريطانيا: تأجيل رفع الإغلاق بعد ارتفاع حالات كورونا

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، أشارت العديد من التقارير إلى إمكانية تقليص خطط رفع القيود، حيث من المقرر أن يستمر التباعد الاجتماعى وارتداء كمامات، وسط مخاوف أن تؤدى السلالة الهندية إلى ارتفاع حالات الإصابة.
وكانت المملكة المتحدة سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، أمس الجمعة، والتى بلغت 6.238 حالة، منذ أواخر مارس الماضى، طبقاً لأرقام رسمية.
كما أشارت أرقام من مكتب الإحصاء الوطنى أيضًا إلى أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس ارتفع فى إنجلترا بواقع ثلاثة أرباع تقريباً فى أسبوع، ما يعنى أعلى حصيلة للإصابات منذ منتصف أبريل الماضى.
وذكرت صحيفة "تليجراف"، أن هناك تأخير لمدة أسبوعين للمرحلة النهائية لخارطة طريق رئيس الوزراء بوريس جونسون، للإسراع من الجرعات الثانية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمن هم فوق 40 عاما، لتكون الفترة بين الجرعتين من 12 إلى 8 أسابيع، وهى نفس الممارسات المعمول بها بالفعل لمن هم فوق 50 عامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم منح جرعات اللقاح الأولى للأشخاص فوق 25 عاماً، بداية من الأسبوع المقبل.
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