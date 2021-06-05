مقتل شخصين وإصابة 8 فى تفجير انتحارى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - ونقلت التقارير عن الشرطة أن التفجير وقع بسوق شعبية قرب حاجز أفجوى الأمنى السابق غربى المدينة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

يأتى ذلك بعد قتال دار خلال الليلة الماضية بين الشرطة المعروفة بـ"هرمعد" ومسلحى حركة "الشباب" فى تقاطع فى مقديشو، بعدما شن مسلحو الحركة هجوما على قوات كانت مسؤولة عن حراسة القائمين على بناء الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة جوهر.

وأعلنت "الشباب" اليوم السبت عن سيطرتها على عدد من المناطق المتاخمة للطريق بين مقديشو وجوهر بعد انسحاب القوات الحكومية منها.