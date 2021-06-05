5 قتلى و15 مصابا جراء هجوم بسكين فى الصين

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة فى بيان لها أن الحادث وقع اليوم السبت فى مدينة أنكينج، موضحة أن عناصر الأمن هرعوا إلى موقع الحادث بعد تلقى بلاغات عن اعتداء شخص بسكين على حشد من المارة فى شارع تجارى.
وأشار البيان إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم والتحقيق جار للكشف عنها.
ونشرت صحيفة Global Times الصينية فيديو يظهر حشدا من المواطنين وصلوا إلى المستشفى للتبرع بدمهم لصالح المصابين.
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