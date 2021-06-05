سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة والعلاوة السنوية والترقيات بعد الخصخصة. كما هو معهود من قبل المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على عمل سلما موحدا لرواتب الموظفين داخل جميع القطاعات. وعلى صعيد أخر فهناك ارتباط كامل بين نظام التخصيص وسلم رواتب الموظفين الجديد في المملكة، والتخصيص هو نظام يهدف لتوفير بيئة تعمل على رفع مستوي الخدمات المقدمة للمقيم والمواطن على السواء، حيث قام مجلس الوزراء السعودي في شهر مارس السابق بالموافقة على نظام الخصخصة الجديد، والذي يعمل على زيادة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، كما يقدم بعض الحلول الجديدة للاقتصاد الوطني، وتحسين الجودة للموازنة العامة للدولة، واليوم سوف نعرض لكم سلم رواتب المعلمين والموظفين بعد نظام التخصيص. كما يمكنك التعرف أيضا على رابط نظام فارس الجديد ومعرفة سلم رواتب المعلمين

سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة

حيث المقصود بسلم الرواتب العام للموظفين بعد نظام التخصيص هو السلم الذي يبين المبلغ الذي يأخذه الموظفين بالممملكة. سواء كان هؤلاء الموظفين ينضموا للقطاع الخاص أو القطاع العام وهذا بعد الموافقة على نظام الخصخصة ودخوله في إطار التنفيذ، وسوف يوضح هذه السلم المبلغ الذي سوف يتحصل عليه الموظف بعد البدء في نظام التخصيص داخل المملكة العربية السعودية. ويمكننا إيضاح هذه السلم في الجدول التالي

سلم رواتب المعلمين الجديد

ويقصد بهذا السلم هو السلم أو الصورة التي توضح الدرجة والمستوي والراتب الجديد الأساسي الذي سيحصل عليه العامل بالوظائف التعليمية. كما يتم تدرج هذا الجدول على أساس الدرجات الحالية للموظف والمستوي الذي عليه، كما يمكننا توضيح سلم المعلمين الجديد من خلال الجدول التالي:

العلاوة السنوية والترقيات بعد الخصخصة

من الجدير بالذكر أن الموظفين داخل المملكة يحصلوا كل عام على علاوة سنوية وترقية كل عام من الدرجة التي عليها للدرجة الأعلي. ويتم هذا تبعا لما يلي: