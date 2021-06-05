خاصية جديدة رائعة على واتساب ينتظرها الملايين من مستخدمي التطبيق

تعمل خلال الفترة الحالية الشركة المالكة لتطبيق واتساب على خاصية جديدة ينتظرها الملايين من المستخدمين، حيث أن تلك الخاصية الجديدة سوف ترفع العبء عن العديد من مستخدمي التطبيق في مجال الدردشة بشكل غير مسبوق، حيث يحاول المطورون في تطبيق الدردشة الشهير والذي يستخدمه الملايين العمل دائماً على التطوير من اجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق.

خاصية جديدة في تطبيق واتساب

وبحسب ما نقلته الشبكة العالمية ” سكاي نيوز” عن موقع “وا بيت إنفو”، ان التطبيق سوف يفتح خاصية جديدة وهى تتثمل في نقل جميع البيانات الخاصة بالمحادثات بتاريخ المحادثة الطويل خلال الفترة القادمة من هاتف إلى آخر، وحتى إذا كان الهاتف يعمل بنظام الأندرويد وهاتف أخر أيفون، وسط سعادة كبيرة من العديد من مستخدمي التطبيق خلال هذه الفترة.

ومما لاشك فيه أن الخاصية الجديدة في تطبيق واتساب على إتاحة نقل جميع المحادثات من هاتف إلى آخر مع عدم فقدان الرسائل السابقة في حال تحويل رقم الهاتف الخاص بالعميل أو المستخدم، وأن التحديث في حال التجريب الآن، وقد تبدأ الشركة المالكة للتطبيق في تطبيقها للجميع خلال الفترة القادمة بالقريب العاجل، حيث يُسعد التحديث الجديد العديد من مستخدمي التطبيق.

وأفاد التقرير الذي نشرته الشبكة أن استخدام تطبيق على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب لن يحتاج غلى اتصال بالإنترنت، مؤكداً أنه سوف يعمل بدون انترنت، وجاءت تلك التحديثات الأخيرة من أجل جذب العديد من العملاء الجديد مع إرضاء الكثير من العملاء الحالين، وخاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخراً عن تحديثات الخصوصية بالتطبيق، مما أدى إلى عدم موافقة الكثيرون عن هدف التطبيق والخصوصية الجديدة والتحويل إلى تطبيقات دردشة أخرى.

ومن جانبه يحاول تطبيق الدردشة خلال هذه الفترة توضيح العديد من الأمور الهامة من أجل التحديث الأخير الخاص بالخصوصية، مؤكداً للجميع أنه لن يمس خصوصية المستخدمين للتطبيق ولكنه من أجل الربط الجديد مع الفيس بوك، واستخدام الإعلانات عليه، مؤكداً للجميع المحافظة الكاملة على خصوصية الملاء دون المساس بها مناشداً الجميع بضرورة الموافقة على التحديث الجديد من اجل استخدام التطبيق والحصول على العديد من المميزات الجديدة في التطبيق.