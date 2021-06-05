9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 وفيات و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9509 وفاة و 739015 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 9830 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 48 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 540 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، إن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 521 حالة شفاء متوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 719676 حالة.

وأضاف، إن 17327 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7375659 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.85 بالمئة.