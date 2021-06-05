بوتين: مزاعم التسلل الإلكتروني محاولة لإثارة خلاف قبل قمة مع بايدن

موسكو ـ رويترز: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التلميحات بأن الدولة الروسية مرتبطة بهجمات إلكترونية كبيرة باستخدام برامج فدية في الولايات المتحدة عبثية ومحاولة لإثارة المشاكل قبل قمته هذا الشهر مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

والهجوم الإلكتروني على منشآت شركة (جي.بي.إس) البرازيلية لتعليب اللحوم في الولايات المتحدة، الذي تم رصده هذا الأسبوع، هو ثالث هجوم من نوعه باستخدام برامج الفدية في البلاد منذ تولى بايدن منصبه في يناير.

وقالت الشركة للبيت الأبيض إن الهجوم مصدره منظمة إجرامية مقرها روسيا على الأرجح.

وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن بايدن، الذي من المقرر أن يجري محادثات مع بوتين في جنيف في 16 يونيو ، من المتوقع أن يناقش الهجمات الإلكترونية مع الزعيم الروسي لمعرفة ما يمكن أن تفعله موسكو لمنع مثل هذه الحوادث.

وقال بوتين، في كلمة على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، للقناة الأولى الرسمية الروسية، إن فكرة ضلوع الدولة الروسية عبثية.

وأضاف “هذا هراء. أمر مضحك. من العبث اتهام روسيا بذلك”.

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