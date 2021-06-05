إصابات كورونا العالمية تتجاوز 172.37 ‬مليون والوفيات 3.8 مليون

■ الصين تقر الاستخدام الطارئ لـ«سينوفاك» للأطفال من سن الثالثة

■ البرازيل تجيز استخدام «سبوتنيك فـي» الروسي و«كوفاكسين» الهندي

■ الهند تسجل 120529 إصابة جديدة ونيودلهي تستعد للذروة

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 172.37‭ ‬ مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و‭854628‬. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفي بكين قال يين ويدونج رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما. وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما. وفي سياق متصل أجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل (إنفيزا) استيراد لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من فيروس كورونا لكنها قرنت موافقتها بشروط. ووافقت الهيئة أيضا على استيراد لقاح كوفاكسين الذي تنتجه شركة بهارات بيوتك الهندية الخاصة.

وقال كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج إن “سبوتنيك في سيصل إلى البرازيل في يوليو”. وذكرت (سبوتنيك في) أن البرازيل ستصبح الدولة رقم 67 التي تقر استخدام اللقاح. كان الطاقم الفني بالهيئة الصحية البرازيلية أوصى باستخدام اللقاح بشروط محددة منها منحه للبالغين الأصحاء فقط.

يأتي القرار بعدما رفضت الهيئة في أواخر أبريل استيراد اللقاح الروسي بناء على توصية الطاقم الفني الذي أشار وقتها إلى عيوب “خطيرة” ونقص البيانات الضامنة لسلامته وجودته.

وأعلنت الهند تسجيل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3380. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 28.69 مليون وعدد الوفيات 344082. وقال رئيس وزراء حكومة العاصمة الهندية نيودلهي إن المدينة تستعد للتعامل مع ذروة في إصابات فيروس كورونا في المستقبل تصل إلى 37 ألف حالة يوميا كما أعلن عن تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام. وأضاف أرفيند كيجريوال خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن نيودلهي تستعد أيضا لزيادة القدرة على تخزين الأكسجين إلى 420 طنا وستنشئ مختبرات لتحديد تسلسل الحمض النووي الوراثي (الجينوم) من أجل دراسة سلالات فيروس كورونا.