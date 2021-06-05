ارتفاع إصابات حادث قطار أسوان.. والنيابة تعاين

ارتفع إلى 13 عدد المصابين في حادثة التصادم التي وقعت في أحد القطارات قرب مدينة أسوان جنوبي مصر، السبت، في وقت عاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث.

وتراوحت إصابات المواطنين المصريين الـ13 ما بين إصابات حرجة وكسور وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت في وقت سابق السبت أن حادثا وقع في أسوان بين جرار القطار، وحدة القطار الرئيسية في شد عربات القطار، وقطار متعطل بين محطتي الصداقة والسد العالي.

وتحدثت عن سقوط 5 جرحى في الحادث، الذي أدى إلى تهشم إحدى عربات القطار، كما خرجت العربة الأخيرة عن السكة الحديدية.

ووص فريق النيابة العامة في أسوان لموقع القطار، حيث عاين الأضرار، برفقه عدد من القيادات الأمنية وقيادات السكة الحديد والمحافظة، وفقا لمصدر أمني.

وقررت النيابة العامة التحفظ على سائق الجرار على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر الأمني مصري لموقع "دوت الخليج" إنه وفقا لما تم رصده من شهود الواقعة فإن سائق جرار تم استدعائه لجر قطار الضواحي رقم 1014 بمنطقة الشلال جنوب شرق مدينة أسوان.

لكن السائق لم يتمكن من التحكم في سرعة الجرار فاصطدم بمؤخرة القطار المتعمل وتسبب في إحداث إصابات بـ 13 راكبا من ركاب القطار المتعطل، وفق ما أورد المصدر.

وكان القطار المتعطل يعمل بين محطتي أسوان الرئيسية والسد العالي شرق المدينة.

وقد رفع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية حالة الطوارئ بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة فور وقوع الحادث، وتوجهت 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

ووصفت إصابات 8 منهم بالخفيفة، وتراوحت ما بين كدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، بجانب 5 حالات حرجة تخضع للتدخل العلاجى والرعاية الطبية، وفقا لما أكدته غرفة عمليات محافظة أسوان.

ووجه محافظ أسوان بفتح غرفة عمليات ميدانية في موقع الحادث من الجهات المعنية، ووجه كذلك مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.