بوركينا فاسو تشارك فى اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم 

جدة - نرمين السيد - أعرب سفير مصر فى واجادوجو إبراهيم عبدالعظيم الخولى، خلال اجتماعين منفصلين مع كل من "كاصوم كومبو" رئيس المجلس الدستورى البوركينى، و"جون مازوب كوندى" رئيس محكمة النقض، عن ترحيبه بمشاركتهما فى اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى يعقد خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجارى تحت رعاية رئيس الجمهورية.





وذكرت وزارة الخارجية فى بيانها، اليوم السبت، أن السفير الخولى تطرق، خلال اللقاءين، إلى آفاق التعاون فى المجالات القضائية بين مصر وبوركينا فاسو، خصوصًا فى ضوء تقديم دورات تدريبية سابقة للكوادر القضائية من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

من جانب آخر، بحث السفير الخولى مع هوجيت بامل ويلى مدير عام الهيئة البوركينية للاستثمارات، مشاركة وفد من الهيئة فى المُنتدى الأول للرؤساء التنفيذيين لهيئات الإستثمار الإفريقية والذى سيُعقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى.

تناول الجانبان كيفية الاستفادة من الخبرة المصرية فى تنظيم وجذب الاستثمارات، وطرح آليات الترويج للاستثمار فى بوركينا فاسو خلال المنتدى، وعلى الأخص فى مجالات التنقيب عن الذهب واستخراجه، وإنشاء محطات الطاقة الشمسية، ومشروعات البنية التحتية.

كما التقى السفير المصرى بالشيخ الدكتور أبوبكر دوكرى، مستشار رئيس بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، حيث جرت مناقشة الدور الذى تقوم به مصر لدعم تعليم اللغة العربية والدين الإسلامى فى بوركينا فاسو، ومكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطى، ووجه السفير الدعوة لمستشار الرئيس البوركينى للمشاركة فى المؤتمر العالمى لدار الإفتاء المصرية فى أغسطس المقبل.