مقتل 11 مدنيا بهجوم لمسلحين شمال شرقى مالى

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر محلى فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن هجوما لمسلحين على قرية صغيرة فى مقاطعة مينكا شمال شرقى مالى، خلف 11 قتيلا من المدنيين.

وذكر "تجمع حركات 14 يونيو"، وهى حركات من عرب شمال مالى تطالب باستقلال إقليم ازواد، إنه تم "اغتيال 11 مدنيا من جماعة ابوجوليتان فى قرية أجارانجابو، قرب مينكا على يد مسلحين مجهولى الهوية".

يذكر أن مالى تعانى منذ 2012 من أزمة أمنية وسياسية بسبب تنامى الأنشطة الإرهابية فى الشمال والوسط، فى الوقت الذى تتقاعس فيه الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابى.