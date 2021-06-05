إيطاليا.. 57 وفاة و2436 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت تسجيل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 73 حالة في اليوم السابق، فيما تراجعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 2436 حالة من 2557.

وسجلت إيطاليا 126472 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير العام الماضي، في ثانية أعلى حصيلة بأوروبا بعد بريطانيا، والثامنة عالميا.

كما سجلت 4.23 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.