دلهي الهندية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ منتصف مارس 

أعلنت مدينة دلهي الهندية اليوم السبت عن تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة منذ الـ15 من مارس.
وكان عدد الإصابات اليوم هو الأدنى منذ 15 مارس عندما تم الإبلاغ عن 368 حالة في المدينة، وكان أقل معدل إصابة تم الإبلاغ عنه آخر مرة في 10 مارس.
وسجلت المدينة 1428863 إصابة بكورونا حتى الآن، كما سجلت 60 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 24557.
كما ارتفع معدل الشفاء بين مرضى كورونا في دلهي إلى 97.81 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس عندما تم تسجيل 97.85 في المئة.
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