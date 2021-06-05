 مقتل وإصابة 10 أشخاص بتفجير انتحاري في الصومال 

لقي شخصان على الأقل مصرعهما بتفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

ذكرت ذلك وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، نقلا عن ضابط بالشرطة الصومالية، أكد أن مهاجما يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه في سوق للأسماك بجوار نقطة تفتيش في أفغوي.

ولفت الشرطي الصومالي إلى أن الانفجار، الذي وقع شمال غرب مقديشو، تسبب في مقتل شخصين وجرح ثمانية آخرين، بينما لم تتبن أية جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.