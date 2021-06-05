الدرعية وكيفية تدريب الفتيان على العرضة السعودية

في ظل ما تسعى المملكة إلى تحقيقه في ظل التطورات الأخيرة تسعى إلى تعزيز الإرث الوطني العريق السعودي وتسجيل إنجازاته خاصة بالعرضة النجدية، بالإضافة إلى حملات التوعية والتثقيف للمواطنين شباب وشيوخا بالأسس التي قد بنيت عليها وفنها ؛ وتنمية وتعزيز روح الفخر والعزة بماض راسخ ومجد يضرب عمق التاريخ ؛ فقد شهد حي الطريف التاريخي بالدرعية وسط السعودية ؛ انطلاق دورته الأول في مبادرة لقبت ” الدرعية بيت العرضة ” وذلك في نسختها الثانية للنشئ والشباب؛ والتي تقوم بتنظيمها هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية ؛ والتابعة لدارة الملك عبد العزيز، ومن جانب آخر قد أوضح السيد/ ثامر بن محمد السديري: المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن مبادرة ” الدرعية بيت العرضة ” قد انطلقت باهتمام كبير من هيئة تطوير بوابة الدرعية بهذا الإرث العريق.

مسار تدريب المشاركين

ونوضح من خلال موقع ثقفني مسار تدريب المشاركين الذي تنوع في الفترة الأخيرة؛ وتنقسم هذه المبادرة ” الدرعية بيت العرضة ” إلى مسارين:

المسار الأول : يتمثل في دورات تدريبية تقدم إلى من سجلوا لتعليمهم وتوعيتهم بفنون العرضة السعودية ؛ وذلك على يد أمهر من يقومون بتأديتها .

أما المسار الثاني : ينحصر في تنظيم مسابقة ” الدرعية بيت العرضة ” للذين قد تأهلوا من الدورات التدريبية ؛ والتي قد أقيمت في المسار الأول ؛ أي إنه يتم استقبال الذي شاركوا والمتسابقين طوال أربع دورات خلال عام 2021م الجاري ؛ ويرشح من خلالها خمسة متقدمين من كل دورة ؛ حتى الأدوار النهائية؛ وذلك حتى يصلوا إلى عشرين مرشحاً؛ على أن يجتاز المشاركين الدورات التدريبية؛ وفقاً لمعايير التقييم والتي قد حددت من قبل المقيمين على هذه الدورات ؛ والتي تتمثل في العناصر الآتية : ( العلم ؛ الزي ؛ السيف ؛ الطبول ؛ والحروب ) .

تاريخ وثقافة الدرعية

ومن جانب آخر يُذكر أن مبادرة ” الدرعية بيت العرضة ” هدفها الأساسي هو تسليط الضوء علي عراقة وتاريخ وثقافة الدرعية؛ كما إنها تبث في أذهان شبان الوطن وعروقهم قيمة هذا الإرث الكبير والعريق؛ في ظل ما تحمله قيمة تاريخية كبيرة؛ وقد وصفت رقصتها برقصة العزة والانتصار ؛ ليصبح ذلك رمزاً يعكس شموخ وعراقة المملكة العربية السعودية في أمجادها وبطولات أبنائها؛علماً بأن هذه الرقصة كفلكلور سعودي؛ يقوم بها الرجال أمام القائد الملك لإظهار حب الأرض والوفاء؛ كما إنها كانت قديما يقوم برقصها الرجال استعدادا للحرب؛ أما الآن أصبحت الرقصة تعبيراً عن السرور والفرح.

بالإضافة إلى إنها ارتبطت العرضة قديماً بفتوحات سمو الملك عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وتوحيد المملكة؛ ومن سماتها والتي تدل علي إنها رقصة الحرب؛ فإنه يستخدم في تلك الرقصة طبول الحرب؛ والمبارزة بالسيوف وتعتبر هذه المبارزة تمرين فردي للقتال؛ كما يكون للخيل دور كبير في المشاركة وأيضاً أهل المعقودة والذين يحملون البنادق ويؤدون حركات بديعة منتظمة في إطلاق الأعيرة النارية، ومن خلال هذه المقالة ولكل متابعي موقع ثقفني قد وضحنا لحضراتكم ماهية الدرعية وماهية تاريخها العريق وماذا تمثل للمواطن السعودي نتمنى أن تنول اعجابكم.