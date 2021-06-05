الأيام المتبقية على العام الدراسي الجديد 1443 العد التنازلي

الأيام المتبقية على العام الدراسي الجديد، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم في المملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد عودة الدراسة في المدارس السعودية، حيث يشهد هذا الفصل الدراسي تغييرًا واضحًا في نظام التعليم في المدارس السعودي يختلف عن الأعوام السابقة، لهذا هناك ترقب وانتظار من الجميع لمعرفة كيفية عودة الدراسة لعام 1443.

كيفية العودة إلى المدارس بالسعودية

كانت قد أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن نيتها في جعل الدراسة لهذا العام حضوري أو وجهي بقدوم الطلاب والمعلمين إلى المؤسسات التعليمية، وسيكون هذا القرار بعد شروط وقواعد من وزارة الصحة من أجل سلامة الطلاب والعاملين بالمؤسسة مع الالتزام بجميع القواعد الاحترازية المحددة.

العد التنازلي للعودة إلى المدارس

تكثر التساؤلات من الطلاب عن الأيام المتبقية لقدوم العام الدراسي الجديد عام 1443 لجميع الطلاب في المراحل التعليمية سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، كما أن البعض منهم متشوق لتجربة نظام التعليم الجديد لذلك يرغبون في معرفة العد التنازلي، ونظرًا لأن موعد الدراسة لعام 1443 وهو 29 من شهر أغسطس القادم فإنه يتبقى 87 يومًا، وبالتوفيق لجميع الطلاب.

نظام التعليم الجديد بالسعودية

وأعلن وزير التربية والتعليم بالسعودية أن هذا العام سيتم بمشيئة الله اعتماد نظام 3 فصول دراسية بدلًا من فصلين، ولكل فصل دراسي إجازاته واختباراته وسيكون مدة كل فصل دراسي هي 13 أسبوع مع وجود العديد من أيام الإجازات بكل فصل منها يصل عددها لحوالي 12 يوم إجازة: