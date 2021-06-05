كيفية التعرف على نتائج اختبارات الرخصة المهنية وقياس من تطبيق توكلنا

التعرف على نتائج اختبارات الرخصة المهنية وقياس من توكلنا، بعد الإعلان عن ظهور نتائج اختبارات قياس واختبارات الرخصة المهنية بالمملكة العربية السعودية، قام جميع المسجلين بالبحث عن طرق التعرف على نتائج الرخصة المهنية لمعرفة نتائج تسجيلهم بالاختبارات وكذلك اختبارات هيئة قياس، وكانت هناك العديد من الطرق لعرض نتائج اختبارات الرخصة المهنية من ضمنها كانت طريقة من خلال تطبيق توكلنا تعرفوا معنا على الخطوات.

تطبيق توكلنا

هو تطبيق حديث تم توفيره منذ بداية أزمة كورونا من خلال وزارة الصحة ومركز المعلومات السعودي، ساعد في الكثير لمواجهة أزمة كورونا من حيث رصد عدد الحالات المصابة ورصد الحالات حديثة الإصابة، كما ومن خلاله يسمح بدخول الأفراد للكثير من المراكز الحكومية وحتى الآن مازال يستخدم في ذلك، وعلى جميع المواطنين والمتواجدين بالسعودية التسجيل في تطبيق توكلنا وتسجيل الحالة الصحية لهم وخاصةً بعد أخذ اللقاح وضرورة التسجيل في توكلنا.

كما وبدء استخدام تطبيق توكلنا في خدمات حكومية أخرى بالسعودية، مثل التعرف على نتائج قياس ونتائج اختبارات الرخصة المهنية وخدمات متنوعة، وللتسجيل في تطبيق توكلنا يتم من خلال حساب شخصي على منصة أبشر الحكومية.

معرفة نتائج قياس من توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا من موقعه الرسمي على تويتر طريقة الاستعلام عن نتائج قياس من خلال التطبيق كالتالي، مع العلم أن التطبيق قد نوع من قبل عن تواجد خدمة للتنبيه عند ظهور النتيجة على الشاشة الرئيسية لواجهة المستخدم: