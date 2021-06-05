باكستان تسعى لتسوية سياسية في أفغانستان قبل انسحاب القوات الأجنبية

إسلام اباد ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه يضغط من أجل التوصل لتسوية سياسية في أفغانستان قبل انسحاب القوات الأجنبية من هناك في وقت لاحق هذا العام.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستسحب كل القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر بعد عقدين من الوجود العسكري هناك. وتعتزم أكثر من 20 دولة حليفة سحب قواتها أيضا من هناك.

وقال خان لرويترز في مقر إقامته الرسمي في إسلام اباد “هناك الكثير من الخوف حاليا في باكستان وأنا أؤكد لك أننا نحاول بكل ما في وسعنا لوجود نوع من التسوية السياسية قبل مغادرة الأميركيين”.

وتزايد العنف في أفغانستان بحدة منذ إعلان انسحاب القوات وقاومت حركة طالبان الضغط من واشنطن وحلفائها للموافقة على تفاهمات سياسية تؤدي لاتفاق سلام.

وقال خان “منذ لحظة إعلان الأمريكيين لتاريخ محدد لمغادرة أفغانستان… تشعر طالبان بأنها انتصرت في الحرب” مضيفا أن الحصول على تنازلات من طالبان بعد القرار الأميركي لن يكون بالأمر السهل.

وأشار خان إلى أن باكستان ستكون أكثر دولة تعاني، بعد أفغانستان نفسها، إذا نشبت حرب أهلية في أفغانستان وتسبب ذلك في أزمة لاجئين.

وقال “ثم سيكون علينا ضغوط للتدخل وأن نصبح جزءا من الأمر”.

وأضاف خان أن هناك الكثير من الأمور التي تعتمد على المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد بمساعدة باكستان وأفغانستان للتوصل إلى تسوية لتجنب المزيد من إراقة الدماء.