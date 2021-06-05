القوات العراقية تقبض على 12 إرهابياً

القوات العراقية تقبض على 12 إرهابياًألقت القوات العراقية القبض على 12 إرهابيا من تنظيم داعش في محافظة ديالى شرق العراق.

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها اليوم إن مفارز الوكالة والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 12 إرهابيا بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى لانتمائهم لتنظيم داعش.

وأوضح البيان أن الارهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي داعش في عدد من مناطق البلاد.