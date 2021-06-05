"بطولة الانفجار".. 5 نجوم صغار بأحلام كبيرة في يورو 2020

تنطلق بطولة كأس أمم أوروبا مساء الجمعة المقبل، وبينما تتوجه الأنظار للنجوم العمالقة مثل كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو، سنشهد في البطولة عددا من النجوم الواعدين الذين يخوضون بطولتهم الكبرى الأولى.

وفي كل بطولة لأمم أوروبا، يسجل نجم صغير السن، بصمته العالمية، ولعل من أبرزهم المهاجم الإنجليزي واين روني في بطولة يورو 2004، فمن هم المرشحين لخوض بطولة يورو "تاريخية"، وهم دون الـ22 عاما؟

فيل فودن (إنجلترا)

نجم مانشستر سيتي فودن يصعد بسرعة "الصاروخ"، للعالمية، خاصة بعد تقديمه موسم استثنائي مع بطل إنجلترا.

يتوقع البعض أن يكون فودن البالغ من العمر 21 عاما، نجم المنتخب الإنجليزي في البطولة، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب غارث ساوثغيت على تشكيلة شابة بالكامل.

ديان كولوسيفسكي (السويد)

يعتبر المهاجم السويدي الشاب كولوسيفسكي، من أنجح صفقات يوفنتوس الإيطالي الموسم المنصرم، ومع غياب زلاتان إبراهيموفيتش، قد يكون ذو الـ21 عاما نجم منتخب بلاده الأول في البطولة.

بيدري (إسبانيا)

بيدري لا يزال لم يتجاوز الـ18 عاما، لكنه أصبح أساسيا في فريق برشلونة الإسباني الموسم الماضي، ويتوقع أن يكون من نجوم إسبانيا اللامعة في البطولة، خاصة مع غياب الأسماء "المبدعة" في خط الوسط.

كاي هافيرتز (ألمانيا)

نجم نهائي دوري أبطال أوروبا، هافيرتز، ستتجه الأنظار إليه، للتألق مع منتخب ألمانيا خلال اليورو، وسيحاول المهاجم الألماني استكمال ختام الموسم، والاستمرار بالتألق.

جايدن سانشو (إنجلترا)

كثر الحديث عن جناح بوروسيا دورتموند، سانشو، الذي سيواجه أول تحد دولي حقيقي له مع منتخب إنجلترا خلال بطولة أمم أوروبا المقبلة، التي سيتعين عليه خلالها إثبات سعره المرتفع في سوق الانتقالات.