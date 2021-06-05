مقتل 11 مدنيا بهجوم لمسلحين شمال شرقي مالي 

لقي 11 مدنيا مصرعهم بهجوم لمسلحين على قرية صغيرة، في مقاطعة مينكا، شمال شرقي مالي، وذلك في ظل تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال مصدر محلي اليوم السبت، إن هجوما لمسلحين على قرية صغيرة في مقاطعة مينكا شمال شرقي مالي، خلف 11 قتيلا من المدنيين.
وذكر "تجمع حركات 14 يونيو"، وهي حركات من عرب شمال مالي تطالب باستقلال إقليم ازواد، إنه تم "اغتيال 11 مدنيا من جماعة ابوغوليتان في قرية اغارانغابو، قرب مينكا على يد مسلحين مجهولي الهوية".
يذكر أن مالي تعاني منذ 2012 من أزمة أمنية وسياسية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط، في الوقت الذي تتقاعس فيه الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (المحظوران في روسيا).
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