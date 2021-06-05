بريطانيا تسجل 13 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت، تسجيل 13 وفاة و5765 إصابة جديدة بكورونا. كما أشارت الوزارة إلى أن 40 مليونا و124229 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، في حين تلقى 27 مليونا و160635 شخصا جرعتي اللقاح.

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