تسجيل الطلاب الجدد لمرحلة رياض الأطفال في نظام نور للعام الجديد 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدأ تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي للعام الدراسي الجديد 1442، حيث ذكرت أنه سيتم بمشيئة الله تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور يوم الاثنين الموافق 1 ذي القعدة 1441 الموافق 22 من شهر يونيو الجاري لعام 2020، كما أعلنت عن موعد تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال لعام 1442 ابتداء من يوم الاثنين 15 من ذي القعدة 1441 الموافق يوم 6 من شهر يوليو القادم، كما ذكرت أيضًا أن فترات التسجيل يمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها من خلال نظام نور التعليمي.

تعليمات لأولياء الأمور بشأن آلية تنظيم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443

بدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من تاريخ 7 أبريل الماضي، ويستمر التقديم طوال العام الدراسي، كما أعلنت الوزارة عن أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية، وهي:

لمن يسجل أولا من السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية. الأولوية في التسجيل بمرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث. يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حالة توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول المتقدمين بالمستوى الثالث حتى تاريخ 7-1-1443.

وذلك تمهيدا لقبول الطلاب في العام الدراسي الجديد 1443 الذي يبدأ من 21-1-1443 الموافق 29 أغسطس 2021.

يتم قبول أبناء غير السعوديين في المدارس الحكومية والأهلية وفق النسبة المحدد وهي 15% في المراحل الثلاثة على مستوى المنطقة أو المحافظة، باستثناء أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين.

يتم تسجيل غير السعوديين بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب السعوديين ومن يعاملون معاملة السعوديين، وذلك في حالة إذ توفرت شواغر بالمدارس، حيث يتم إجراء مفاضلة لغير السعوديين ممن لهم إقامة نظامية سارية المفعول على المقعد الشاغرة.

ضوابط قبول الطلاب غير السعوديين في المدارس الحكومية والأهليةفتح باب التقديم للطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1442

تعلن وزارة التعليم السعودية في المملكة العربية السعودية، عن تأجيل تسجيل الطلاب المستجدين في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1442، والذي كان محدد له أن يبدأ اليوم الاثنين، فتح باب التقديم للطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2020 الموافق 15 من شهر ذي القعدة الجاري، جاء ذلك وفق ما أعلنت عنه الإدارة التعليمية في المدينة المنورة، وأعلنت عن الموعد الجديد الخاص بتسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين القادم الموافق 22 من ذي القعدة 1441 الموافق 13 يوليو 2020، وقد أعلنت الوزارة شروط التقديم والمستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال، كما حددت الوزارة الشروط العمرية للقبول في رياض الأطفال للسعوديين وغير السعوديين.

قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وفق تواريخ الميلاد المحددة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن بدء تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام 1442 من خلال منصة نظام نور الإلكترونية، اعتبار من اليوم الاثنين 22 ذي القعدة 1441 الموافق 13 يوليو 2020 ويستمر خلال العام الدراسي، ويمكنكم الاطلاع على خطوات تسجيل الطفل في الروضات الحكومية والأهلية بالصور وذلك من خلال رابط تسجيل ولي الأمر كما أوضحت أن الطفل يتم قبوله في كل مستوى وفق تواريخ الميلاد التالية:

الدخول عبر بوابة نظام نور التعليمية تسجيل الدخول عبر موقع نظام نور التعليمي باستخدام حساب ولي الأمر.

حيث يقوم ولي أمر الطالب بكتابة اسم المستخدم، ثم كتابة كلمة السر، ومن ثم القيام بكتابة رمز التحقق الموضح أدناه والتأكد من كتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة، ومن ثم القيام بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. يقوم ولي الأمر باختيار تسجيل طالب جديد. ثم يقوم ولي الأمر بملء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، والتي تحتوي على اسم المستخدم، ورقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقق. سوف يفتح أمامك بعد ذلك استمارة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1442. يقوم ولي الأمر بتعبئة البيانات المطلوبة. يقوم ولي الأمر بعد ذلك باختيار الإدارة التعليمية التي يرغب في أن يتم التحاق نجله بها.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد عبر موقع نظام نور التعليمي

كما يمكن لمتابعي موقع ثقفني متابعة طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1442، وذلك من خلال قيام ولي الأمر بتسجيل الدخول عبر منصة نظام نور التعليمية من خلال الاطلاع علي شرح طريقة التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور بالصور بدء تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1443 التفصيلية والاطلاع على القواعد الهامة للتسجيل الإلكتروني.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة معتمدة من روضة الأطفال، تثبت التحاق الطفل بها لمدة فصلين من الدراسة.

أن يكون الطالب متقن للمهارات النهائية ولديه استمارة تثبت ذلك معتمدة من معلمة الروضة.

أن يكون الطالب لدية قدرة واستعداد للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

أن تكون الروضة التابع لها الطفل روضة من الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم.

يشترط في حالة التحاق الطفل بروضة خارج المملكة العربية السعودية أن يكون لدي الطفل ما يثبت أنه متقن للمهارات النمائية، وأن يتم تقديم ما يثبت أن الطفل لديه القدرة والاستعداد للالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن يتم التصديق على هذه الوثائق من خلال الملحق الثقافي السعودي.

شروط تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور