متي يتم صرف دفعه 43 من حساب المواطن بالمملكة

كثرت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد صرف دفعه 43 من حساب المواطن، حيث يُعد حساب المواطن واحدٌ من ضمن الخدمات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية تسهيلاً علي المواطنين المقيمين بأرض المملكة مؤخراً، نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب ما ترتب من نواتج علي انتشار (فيروس كورونا المستجد).

متي يتم صرف دفعه 43 من حساب المواطن؟

بالنسبة إلي موعد صرف دفعه 43 من حساب المواطن، فسيكون في يوم (الخميس) المقبل، وبالتحديد الموافق:

10 من يونيو لعام 2021

حيث يتم صرف الدفعة لمن يستوفوا شروط الأهلية واستحقاق تلقي تلك المساعدة من الحكومات، ويُرجي العلم أنه تم مؤخراً حالة الدفعة تم وضع تذكير لها تحت عنوان (تحت الإجراء للصرف)، والتي تعني بكون عملية الإيداع في حساب بالمواطن لازالت قيد التنفيذ. حيث من المقرر صرفها في الموعد المحدد أعلاه.

حساب المواطن ودفعه 42 الماضية

يقوم حساب المواطن بالمساهمة بشكل كبير في تحسين ظروف المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة، ومساعدتهم في ظل الأزمة التي تمر بها كافة البلاد.

حيث أن دفعه شهر مايو الماضي والتي تم إيداع (1.9) مليار ريال سعودي لكافة المستفيدين من هذه الخدمة، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدة نحو (10,4 مليون مواطن سعودي).

أما بالنسبة إلي القيمة الكلية للتعويضات التي تم دفعها سابقاً فتبلغ نحو (30 مليون ريال سعودي)، وبالتالي يُمكننا القول بأنه قد تم دفع نحو (97.5 مليار ريال سعودي)، منها (734 مليون ريال) تعويض عن الدفعات السابقة.

الاستحقاق الكامل في حساب المواطن

قام “القحطاني” بالإشارة علي أن المستقلين الحاصلين علي الاستحقاق الكامل كانت قيمته تقدر بنسبة (85%).

في حين أنه قد حصل (15%) علي الاستحقاق الجزئي أو الاستحقاق الأدنى، بينما أرباب الأسر كانت نسبتها (92%)، ليتبقى (8%) نسبة ربات الأسر.