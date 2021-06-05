قرض يبدأ من 10 ألاف ريال بدون كفيل للنساء والرجال برسوم رمزية

يعد التمويل الشخصي واحدا من أبرز المنتجات التمويلية التي يلجأ إليها عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، وأيضا المقيمين فيها وتأتي هذه الخدمة لتلبية احتياجات الفرد من أجل السفر أو الزواج أو تجديد أساس المنزل، ولها استخدامات أخرى كثيرة، ويعتبر هو الخيار الأنسب لعدد كبير من الفئات في المملكة خاصة اللذين يتناسب أجمالي دخلهم الشهري مع احتياجات الجهات التي تقدم المنتجات التمويلية، ولا سيما التمويل الشخصي للأفراد، وبحسب بعض الشركات والبنوك التي تقدم هذا النوع من المنتجات يمكن الحصول عليه بحد أقصى أسبوع، وفي بعض الأحيان يصل إلى يومين عمل، بعد استيفاء كافة الشروط.

فإذا كنت ترغب في الحصول على مبلغ مالي من المال توفر شركة النايفات بإجراءات ميسرة خدمة الحصول على تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال ب شروط ميسرة، متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم العديد من المميزات الجيدة للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، احصل على تمويل سيارة بأقل قسط شهري من النايفات، فتوفر لك التمويل بدون كفيل وبأطول فترة سداد، كما أنها تبدأ التمويل بمبلغ يبدأ من 10,000 ريال وحتى 300 ألف ريال، مع إمكانية تجديد التمويل، ولا يشترط سداد الأتعاب الإدارية حيث أنها مشمولة، بهامش ربح تنافسي، وجميع التمويلات المتوفرة من شركة النايفات بإجراءات مرنة وبسيطة، وفي أقل وقت تحصل على التمويل.

عند التقدم كخطوة أولى للحصول على قرض من شركة النايفات يجب أن تطلع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة، وهي أن تكون بعمر 20 عاما فما فوق ذلك وحتى 60 عاما، احصل على قرض للنساء يبدأ من 5000 ريال بقسط شهري 500 ريال، وراتبك الشهري لا يقل عن 4000 ريال ويجب أن يكون مصدق من الغرف التجارية، وعلى المتقدم بطلب القرض سعودي أو سعودية، موظف لثلاث أشهر فما فوق ولا يقل عن ذلك للعامل بالقطاع الخاص والعامل بالقطاع الحكومي، ويجب تقديم سجل ائتماني حتى تتأكد الشركة من عدم تعثرك في سداد أي من الأقساط، الرسوم الإدارية مشمولة من مبلغ التمويل ولا تدفع بعد ذلك.

وعلى سبيل المثال إذا كان المبلغ التمويلي 50 ألف ريال فهناك رسوم إضافية رمزية فيخصم 350 ريال من قيمة المبلغ، وإذا كان العقد حتى 100,000 ريال فيخصم 650 ريال، والعقد التمويلي 150,000 ريال فيخصم 900 ريال، والعقد 200,000 فيخصم 1250 ريال، كل هذا يتغير بسعر المبلغ التمويلي في العقد، وفي الوقت الحالي التمويل المتواجد هو التورق والذي يتم الموافقة عليه في خلال 72 ساعة بعد الموافقة الفورية على المستندات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة النايفات، وعند حصولك على التمويل الأول يمكنك أن تحصل على تمويل إضافي ثاني بعد سداد 20 في المائة من قيمة القسط الأول، وللعلم بأن إذا كان المبلغ التمويلي أقل من 100,000 ريال فلا يحتاج إلى كفيل، ولكن إذا كان المبلغ التمويلي فوق 100 ألف ريال فيجب توافر كفيل.