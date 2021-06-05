بالصور.. تدريب بحري مشترك للقوات المصرية والفرنسية

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وإستمرارا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا مشتركا بنطاق الإسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وجاء التدريب بإشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE) عقب إنتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية. وتضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوي، وتمارين تكتيكية لإستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية. كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية. وجدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية ( سجم بورسعيد ) المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية، والتى أنضمت حديثا للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الأسكندرية. كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية .

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