إثيوبيا تبدأ تفريغ سد تكزى.. والسودان يحذر مواطنيه من ارتفاع المناسيب

جدة - نرمين السيد - ونبهت الإدارة السودانية، المواطنين والسلطات المختصة بأن شركة الكهرباء الإثيوبية، قد أعلنت بدء تفريغ سد تكزى الواقع على نهر ستيت، وتوقعت أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع كبير فى مناسيب نهر ستيت والمناسيب أمام وخلف سدى أعالى عطبرة وستيت، وأمام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة.

ودعت الإدارة السودانية، المواطنين فى تلك المناطق إلى اتخاذ التحوطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "واس".