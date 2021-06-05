فيديو.. الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة تضامنية مع أهالى الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم، مشاركين بوقفة تضامنية منددة بنية الاحتلال تهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من حى الشيخ جراح، شمال القدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية هاجمت المشاركين فى الوقفة، وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأكد المشاركون فى الوقفة أنها تأتى لمساندة عائلة الشهيد عمر القاسم، والعائلات المهددة بالتهجير القسرى من منازلها من حى الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.
وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسات الاحتلال العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولى بالتحرك لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم.
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