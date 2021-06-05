مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جراء ضربات جوية بـ 3 محافظات يمنية

جدة - نرمين السيد - ويستمر الهجوم الحوثى لليوم الـ8 على التوالى على معسكر الخنجر الاستراتيجى فى محافظة الجوف، فيما يدخل الهجوم البرى المستعر على محافظة مأرب شهره الـ5 دون تحقيق أى تقدم، إثر سلسلة ضربات جوية متواصلة للتحالف على أهداف وتعزيزات للمليشيا الانقلابية.

وذكر الجيش اليمنى -فى بيان أورده الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"- إن قواته خاضت معارك طاحنة فى جبهة الخنجر شرقى الجوف، وكبدت مليشيا الحوثى المدعومة إيرانيا خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

وأوضح أن المعارك تستمر على أشدها فى الخنجر لليوم الثامن على التوالى، حيث تستميت المليشيات الانقلابية فى مسعى لإحراز تقدم صوب المعسكر الاستراتيجى، الذى يعد الأكبر فى الجوف ويقع على خطوط رئيسية من مديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة.

وأشار الجيش اليمنى إلى أن سلسلة غارات لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، دكت تعزيزات مليشيا الحوثى المدعومة إيرانيا شمال غرب مأرب.

ولفت إلى أن الغارات الجوية للتحالف التى استهدفت أهداف المليشيات الانقلابية فى مديرية رغوان، كبدت المتمردين قتلى وجرحى وخسائر باهظة بالمعدات.