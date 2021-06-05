WhatsApp كيفية معرفة اكتر شخص تراسله على واتساب وتتحدث معه

تطبيق واتساب يعتبر من أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم، فيستخدم الكثير من الناس الواتساب يوميًا لإرسال الرسائل النصية إلى الأصدقاء والعائلة، وأيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، كما أصبح تطبيق الواتساب أساسيًا في حياة الجميع، لأنه سهل الاستخدام، وبالتالي نستعرض طريقة معرفة اكثر شخص تراسله على واتساب الذي يسهل عملية التواصل بين الناس، ودائمًا الكثير يسألون عن معلومات كثيرة عن الواتساب، سنشارك معكم الآن كيفية معرفة أكثر شخص تراسله وتتحدث معه على الواتساب.

معرفة اكتر شخص تراسله وتتحدث معه على واتساب

نظرًا لأنك تستخدم WhatsApp يوميًا، فقد تراكمت لديك مجموعة كبيرة من الرسائل التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والوسائط الأخرى، يحتفظ WhatsApp بسجل خاص بهذه البيانات؛ حتى تتمكن من معرفة مقدار استهلاكك للبيانات على WhatsApp، وربما تشعر بالقلق بشأن من تتحدث معهم أكثر، أو تشعر بالفضول فقط لمعرفة من هو الشخص المفضل لديك على WhatsApp لأنك تتحدث معه كثيرًا، ويوفر لك WhatsApp بعض الميزات الرائعة المضمونة، وهي ميزة تعرض لك مقدار النص المتراكم بشكل إجمالي بالإضافة إلى ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والرسائل الصوتية والمستندات والملصقات والمزيد، ستتيح لك هذه البيانات العثور على الأشخاص الذين تحدثت معهم كثيرًا.

يعد تطبيق واتساب من أشهر التطبيقات، وهناك خدعة أنيقة تكشف مدى إدمانك عليه وتكشف خدعة رسائل واتساب العدد الدقيق للنصوص التي أرسلتها إلى الأصدقاء، ويمكنك التحقق من أصدقائك الذين ترسل إليهم معظم الرسائل وتتبع العدد الدقيق للرسائل النصية التي أرسلتها، ويحتوي واتساب على عداد رسائل مخفي مدمج في التطبيق، وسنتعرف على كيفية معرفة هذه الخدعة بالخطوات بالتفصيل.

كيفية معرفة اكثر شخص تراسله على واتساب

يمكنك العثور على عدد الرسائل النصية التي أرسلتها واستلمتها في الدردشة، وعدد المرات التي شاركت فيها المواقع، ويعرض أيضًا عدد الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات والملصقات التي تم إرسالها، ومقدار مساحة التخزين التي يشغلونها.

أخيرًا، يمكنك أيضًا معرفة مقدار مساحة التخزين التي تستهلكها محادثتك مع شخص بشكل عام، فيمكن أن تكشف هذه الأرقام من هو أفضل صديق لك على WhatsApp عن طريق الخطوات الآتية سواء في أجهزة الأبل أو الأندرويد: