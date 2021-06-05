تعرف على رسوم ترخيص السيارات الملاكي 2021 جميع الموديلات حسب سي سي قوة الموتور

الكثير من أصحاب السيارات يبحثون باستمرار عن رسوم ترخيص السيارات الملاكي عبر شبكة الأنترنت، وذلك بعدما قامت وزارة الداخلية بالإفصاح عن شروط ومصاريف ترخيص السيارات خلال عام 2021، التي تعتمد في تقديرها على سعر شراء السيارة، إلى جانب قوة الموتور من حيث سي سي، ومن المتعارف أن السوق المصري للسيارات يحتوي على جميع أنواع وموديلات السيارات المختلفة في العالم، حيث تبدأ قوة الموتور من أقل من 1000 سي سي وأكثر من 2500 سي سي، فكل سيارة سوف يكون لها قيمة تقديرية للضريبة مطلوبة الدفع داخل وحدات المرور و ترخيص السيارات.رسوم ترخيص السيارات الملاكي
السوق المصري مُتنوع السيارات وهذا يعلمه جميع تجار السيارات و كذلك كل من هو مُحب لعالم السيارات، حيث يوجد سيارات ذات قوة ماتور أقل من ألف سي سي، وكذلك توجد سيارات أُخرى أكثر من 2500 سي سي، واليكم بيان تفصيلي بالضريبة التي تدفع داخل وحدات المرور لترخيص السيارات.
- يتم دفع مبلغ 350 جنية للسيارات التي تكون قوة الموتور أقل من 1000 سي سي واقل من 1301 سي سي عن كل سنة.
- السيارات ذات قوة موتور أكبر من 1301 سي سي وحتى 1600 سي سي تقوم بدفع ضريبة 750 جنيهاً عن كل سنة.
- السيارات التي قوة موتورها أقل من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي تصل الضريبة الخاصة بها إلى 3000 جنيهاً سنوياً.
- أما السيارات التي تزيد قوة الموتور بها من 2001 سي سي وحتى 2500 سي سي يتم تحصيل الضريبة المرورية منها بنسبة مئوية 2.5% من قيمة أصل السيارة، وليس مبلغ ثابت حيث تعتبر هذه السيارات من السيارات الفارهة.
قامت وزارة الداخلية ممثله في إدارات المرور بوضع رسوم وتكاليف ترخيص السيارات بالإضافة إلى مخالفات المرور وهي كالتالي.
- 300 جنية قيمة مصاريف التأمين الإجباري عن سنة واحدة.
- تركيب مُلصق إلكتروني من داخل وحدات المرور بمبلغ 250 جنيهاً.
- شراء شنطة إسعافات ب 125 جنيهاً من الأكشاك المُعدة لذلك داخل وحدات المرور.
- شراء طفاية حريق إذا مر على خمس سنوات من تاريخ الإنتاج بمبلغ 300 جنية، وكذلك يتم كتابة (دق) رقم الشاسية الخاص بالسيارة التي يتم فحصها.
- تركيب جي بي اس في السيارات شرط أساسي للتجديد.
- أخذ بصمة الشاسية والموتور بواسطة الفني المختص وذلك على أوراق الفحص.
- فحص بيئة يوضح مدى قدرة أنبعاث العوادم من شكمان السيارة.
الوسوم
الكثير من أصحاب السيارات يبحثون باستمرار عن رسوم ترخيص السيارات الملاكي عبر شبكة الأنترنت، وذلك بعدما قامت وزارة الداخلية بالإفصاح عن شروط ومصاريف ترخيص السيارات خلال عام 2021، التي تعتمد في تقديرها على سعر شراء السيارة، إلى جانب قوة الموتور من حيث سي سي، ومن المتعارف أن السوق المصري للسيارات يحتوي على جميع أنواع وموديلات السيارات المختلفة في العالم، حيث تبدأ قوة الموتور من أقل من 1000 سي سي وأكثر من 2500 سي سي، فكل سيارة سوف يكون لها قيمة تقديرية للضريبة مطلوبة الدفع داخل وحدات المرور و ترخيص السيارات.رسوم ترخيص السيارات الملاكي
السوق المصري مُتنوع السيارات وهذا يعلمه جميع تجار السيارات و كذلك كل من هو مُحب لعالم السيارات، حيث يوجد سيارات ذات قوة ماتور أقل من ألف سي سي، وكذلك توجد سيارات أُخرى أكثر من 2500 سي سي، واليكم بيان تفصيلي بالضريبة التي تدفع داخل وحدات المرور لترخيص السيارات.
- يتم دفع مبلغ 350 جنية للسيارات التي تكون قوة الموتور أقل من 1000 سي سي واقل من 1301 سي سي عن كل سنة.
- السيارات ذات قوة موتور أكبر من 1301 سي سي وحتى 1600 سي سي تقوم بدفع ضريبة 750 جنيهاً عن كل سنة.
- السيارات التي قوة موتورها أقل من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي تصل الضريبة الخاصة بها إلى 3000 جنيهاً سنوياً.
- أما السيارات التي تزيد قوة الموتور بها من 2001 سي سي وحتى 2500 سي سي يتم تحصيل الضريبة المرورية منها بنسبة مئوية 2.5% من قيمة أصل السيارة، وليس مبلغ ثابت حيث تعتبر هذه السيارات من السيارات الفارهة.
قامت وزارة الداخلية ممثله في إدارات المرور بوضع رسوم وتكاليف ترخيص السيارات بالإضافة إلى مخالفات المرور وهي كالتالي.
- 300 جنية قيمة مصاريف التأمين الإجباري عن سنة واحدة.
- تركيب مُلصق إلكتروني من داخل وحدات المرور بمبلغ 250 جنيهاً.
- شراء شنطة إسعافات ب 125 جنيهاً من الأكشاك المُعدة لذلك داخل وحدات المرور.
- شراء طفاية حريق إذا مر على خمس سنوات من تاريخ الإنتاج بمبلغ 300 جنية، وكذلك يتم كتابة (دق) رقم الشاسية الخاص بالسيارة التي يتم فحصها.
- تركيب جي بي اس في السيارات شرط أساسي للتجديد.
- أخذ بصمة الشاسية والموتور بواسطة الفني المختص وذلك على أوراق الفحص.
- فحص بيئة يوضح مدى قدرة أنبعاث العوادم من شكمان السيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على رسوم ترخيص السيارات الملاكي 2021 جميع الموديلات حسب سي سي قوة الموتور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.