تعرف على رسوم ترخيص السيارات الملاكي 2021 جميع الموديلات حسب سي سي قوة الموتور

الكثير من أصحاب السيارات يبحثون باستمرار عن رسوم ترخيص السيارات الملاكي عبر شبكة الأنترنت، وذلك بعدما قامت وزارة الداخلية بالإفصاح عن شروط ومصاريف ترخيص السيارات خلال عام 2021، التي تعتمد في تقديرها على سعر شراء السيارة، إلى جانب قوة الموتور من حيث سي سي، ومن المتعارف أن السوق المصري للسيارات يحتوي على جميع أنواع وموديلات السيارات المختلفة في العالم، حيث تبدأ قوة الموتور من أقل من 1000 سي سي وأكثر من 2500 سي سي، فكل سيارة سوف يكون لها قيمة تقديرية للضريبة مطلوبة الدفع داخل وحدات المرور و ترخيص السيارات.

رسوم ترخيص السيارات الملاكي

السوق المصري مُتنوع السيارات وهذا يعلمه جميع تجار السيارات و كذلك كل من هو مُحب لعالم السيارات، حيث يوجد سيارات ذات قوة ماتور أقل من ألف سي سي، وكذلك توجد سيارات أُخرى أكثر من 2500 سي سي، واليكم بيان تفصيلي بالضريبة التي تدفع داخل وحدات المرور لترخيص السيارات.

يتم دفع مبلغ 350 جنية للسيارات التي تكون قوة الموتور أقل من 1000 سي سي واقل من 1301 سي سي عن كل سنة.

السيارات ذات قوة موتور أكبر من 1301 سي سي وحتى 1600 سي سي تقوم بدفع ضريبة 750 جنيهاً عن كل سنة.

السيارات التي قوة موتورها أقل من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي تصل الضريبة الخاصة بها إلى 3000 جنيهاً سنوياً.

أما السيارات التي تزيد قوة الموتور بها من 2001 سي سي وحتى 2500 سي سي يتم تحصيل الضريبة المرورية منها بنسبة مئوية 2.5% من قيمة أصل السيارة، وليس مبلغ ثابت حيث تعتبر هذه السيارات من السيارات الفارهة.

رسوم ترخيص السيارات 2021

قامت وزارة الداخلية ممثله في إدارات المرور بوضع رسوم وتكاليف ترخيص السيارات بالإضافة إلى مخالفات المرور وهي كالتالي.