تمويل بنك التنمية الاجتماعية منصة الأسر المنتجة 1442 شروط التقديم

تمويل بنك التنمية الاجتماعية منصة الأسر المنتجة ، هى السبيل الوحيد لعدد كبير من الأسر بالمملكة، ومساعدتهم في سبيل تحسين الدخل، ورفع المستوي المعيشي لهم، من خلال تشجيع الأسر المنتجة على إنشاء مشروع خاص، والحصول على التمويل المناسب من البنك وقد يصل مبلغ التمويل إلى 50 ألاف ريال، فما خطوات التقديم على تمويل التنمية الاجتماعية والهدف من المنحة المستردة.

تمويل بنك التنمية الاجتماعية منصة الأسر المنتجة 1442

ماذا يقدم بنك التنمية الاجتماعية للأسر المنتجة:

بنك التنمية الاجتماعية يقدم منحة للأسر المنتجة، تصل قيمة التمويل إلى 50000 ريال سعودي.

تلك المنحة يقدمها البنك ليرفع مستوى تلك الأسر من حيث قدرتها على الإنتاج، كما أن تلك المنحة يقدمها مجموعة من وسطاء التمويل بمحافظ تمويلية.

كما يقدم البنك تلك المنح بفوائد تمويلية بسيطة، لمساعدة تلك الأسر على بدء المشروع الخاص بها.

تمويل تلك الأسر يتزامن مع هدف البنك من زيادة عدد الأسر المنتجة، ورفع مستواها وذلك وفق رؤية المملكة المستقبلية نحو 2030 والتي تسعى إلى:

مساعدة تلك الأسرة.

تدعيم دور المرأة في الأسرة.

توفير فرص عمل لكثير من العاطلين عن العمل.

تغير كثير من الأسر من أسر مستهلكة لأسر منتجة.

شروط التقديم على تمويل الأسر المنتجة

لكي يتم تمويل بنك التنمية الاجتماعية منصة الأسر المنتجة يجب أن يتوافر في الأسر السعودية ما يلي:

استخراج الأسرة بطاقة الأسر المنتجة.

دخل الأسرة لا يزيد عن 1000 ريال سعودي.

عدم وجود سجل ضريبي.

وجود إثبات سكن سواء كان صك ملكية او عنوان وطني أو حتى عقد إيجار.

تحديد النشاط الذي تريد الأسرة مزاولته.

يكون الموطن أو المواطن سعودية الجنسية.

التقديم من خلال منصة بنك التمويل للتنمية الاجتماعية.

خطوات التقديم على طلب تمويل بنك التنمية الاجتماعية الأسر المنتجة

خطوات التقديم على تمويل بنك التنمية الاجتماعية، لابد من الدخول على المنصة الوطنية واتباع عدد من الخطوات هى:

بعد الدخول لموقع بنك التنمية الاجتماعية، الضغط على أيقونة المنصة الوطنية.

ثم اختر من بين القوائم طلب تمويل مالي.

اختر التقديم على الخدمة.

اختر المنطقة.

يعرض الموقع الجمعيات المتاحة في تلك المنطقة والتي يمكنها تقديم المساعدة والعون لك.

يختر المواطن الجمعية التي يقدم الطلب من خلالها.

لابد أن يذهب المواطن لتلك الجمعية ليتفاهم معها على استكمال الطلب.

كيفية التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

يوجد رقم موحد يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك من خلاله وهذا الرقم هو 920033309 من داخل المملكة، التواصل متاح بداية من يوم الأحد للخميس، من الساعة الثامنة حتى الرابعة مساء، للرد على استفسارات المواطنين.