طريقة التسجيل في الدعم السكني والشروط المطلوبة وطريقة تقديم طلب

طريقة التسجيل في الدعم السكني والاستفادة من الأراضي المجانية، المقدمة من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين الذين ينطبق عليهم الشروط والمعايير الجديدة التي حددتها لائحة الدعم السكني مؤخراً والتي شملت العديد والعديد من المعايير والضوابط والتي أهمها هو أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للدعم، حيث يطمح الكثير من الشباب والأسر امتلاك وحدة سكنية مدعومة من وزارة الإسكان التي تقدم العديد من المبادرات السكنية كلا على حده، فمن ضمن المبادرات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان مبادرة الدعم السكني للمدنيين، ومبادرة الدعم السكني للعسكريين ومبادرات تجديد المساكن وغيرها من المبادرات السكنية التي تهم جميع أطياف المملكة.

كي تتمكن من التسجيل في موقع سكني التابع لوزارة الإسكان، بإتباع النقاط التالية:

الولوج إلي منصة سكني. الضغط على القائمة الرئيسية. النقر على التسجيل في سكني. تسجيل تاريخ الميلاد. النقر علي المربع المجاور إلي كلمة الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على المربع المجاور انك ليست روبرت. استلام كلمة المرور عبر منصة أبشر.

طريقة تقديم طلب دعم سكني

بعد أن قمت بالتسجيل في منصة سكني والتي يتطلب منك حتي تنتهي من التسجيل في سكني إضافة البيانات التالية (البريد الالكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال، مراجعة كلمة المرور، إدخال رمز التفعيل)، بعدها يمكنكم التقديم لطلب الدعم السكني.

أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتقديم للحصول على الدعم السكني هي أن يكون هذا الدعم موجه إلي اسره تتكون من زوج وزوجة أو أسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد كما يتطلب توافر الشروط التالية ايضاً:

أن يكون المستفيد أو مقدم الطلب عمره لا يقل عن خمسة وعشرين عام.

عدم امتلاك المتقدم مسكن في اخر همس سنوات.

عدم استفادة المتقدم من الدعم السكني في اخر خمس سنوات.

رابط التقديم على الدعم السكني

يستطيع الشخص الذي تتوافق عليه الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة الإسكان التقديم على الدعم السكني من خلال الدخول إلي رابط سكني، حيث يتم دارسة طلب المتقدم واخباره باستحقاق الدعم السكني بعد الإنتهاء من عملية المراجعة.

طريقة التسجيل في الدعم السكني والشروط المطلوبة