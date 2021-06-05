وزارة الداخلية الاردنية تهيب بالمواطنين عدم المشاركة والابتعاد عن التجمعات غير القانونية

دوت الخليج :- أصدرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم. تتابع وزارة الداخلية عن كثب الدعوات لعقد تجمعات ولقاءات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات تمت خلال الفترة القريبة الماضية، وتضمنت مخالفات للقانون ومظاهر غير مقبولة من شأنها المساس بسلمنا المجتمعي ومبدأ سيادة القانون الذي يحرص عليه كل الاردنيين. وتهيب وزارة الداخلية، بمواطنينا الأعزاء بأن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها وفقا للقانون، لتعيد التأكيد على أنها لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات، وبأن أجهزتنا المعنية ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون.

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