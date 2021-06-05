أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الصليحي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الصليحي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد احمد الصليحي، بعد حياة زاخرة بالعطاء الاجتماعي والوطني.
وأشار الوهباني إلى الجهد الاجتماعي للفقيد في منطقة حبل الزيادي مديرية الحداء بمحافظة ذمار وسعيه في إصلاح ذات البين والمساهمة في حل العديد من القضايا المجتمعية وخدمة استقرار المنطقة.
وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد جمال محمد احمد الصليحي واخوانه وكافة آل الصليحي في حبل الزيادي الدائرة 200 مديرية الحداء محافظة ذمار بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
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