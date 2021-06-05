أخبار اليمن : 5 جرحى بقصف في صعدة وغارات على مأرب والجوف

دوت الخليج -

5 جرحى بقصف في صعدة وغارات على مأرب والجوف

أصيب 5 مواطنين اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه بصعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات جوية على مأرب والجوف. 5 جرحى بقصف في صعدة وغارات على مأرب والجوفأصيب 5 مواطنين اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه بصعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات جوية على مأرب والجوف. وأكد مصدر أمني إصابة 5 مواطنين بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بصعدة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 9 غارات على مديرية صرواح بمأرب، وغارة على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف بالجوف.

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