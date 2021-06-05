إثيوبيا تبدأ تفريغ سد تكزي.. والسودان يحذر مواطنيه

أعلنت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية السودانية، السبت، أنها تتوقع ارتفاع مناسيب نهر ستيت.
وقالت الإدارة في بيان: "تنوه وزارة الري والموارد المائية الإدارة العامة لشؤون مياه النيل المواطنين والسلطات المختصة عن إعلان شركة الكهرباء الإثيوبية بدء تفريغ سد تكزي الواقع على نهر ستيت".
وأوضح البيان أن بدء التفريغ "سيؤدي إلى ارتفاع كبير في مناسيب نهر ستيت والمناسيب أمام وخلف سدي أعالى عطبرة وستيت وأمام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة".
وختمت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بيانها بتحذير المواطنين والمواطنات، بالقول: "على المواطنين في تلك المناطق أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم".
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